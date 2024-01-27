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Hamas 3 kadın rehinenin videosunu yayınladı

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Hamas Cuma günü, 7 Ekim saldırısından bu yana Gazze'de rehin tutulan üç İsrailli kadını gösteren bir video yayınladı.

Beş dakikalık videoda yer alan kadınlardan ikisi İsrail askeri olduklarını, üçüncüsü ise sivil olduğunu söyledi. Üç kadının kimlikleri AFP tarafından resmi ve toplumsal kaynaklar kullanılarak belirlendi. Videoda, Nahal Oz'daki bir IDF üssünden kaçırılan Karina Ariev (19) ve Daniela Gilboa (19) ile Kfar Aza'daki evinden kaçırılan Doron Steinbrecher (31) görülüyor.

Kadınlar 107 gün boyunca gözaltında tutulduklarını söyleyerek videonun Pazar günü çekilmiş olduğunu söylüyor.

Videonun yayınlanması, BM yüksek mahkemesinin İsrail'in Gazze'de herhangi bir soykırım eylemini önlemek için elinden gelen her şeyi yapması gerektiğine karar vermesinden kısa bir süre sonra geldi.

Mahkeme, 7 Ekim saldırısında kaçırılan rehinelerin "derhal ve koşulsuz serbest bırakılması" çağrısında bulundu. AFP'nin İsrail'in resmi rakamlarına dayanan hesaplamasına göre, 7 Ekim'de Hamas'ın saldırısı sonucu yaklaşık 1.140 kişinin ölmüştü.

Hamas'ın yaklaşık 250 rehineyi ele geçirdiği iddia edilirken İsrail, aralarında en az 28 ölü esirin cesedinin de bulunduğu yaklaşık 132 kişinin Gazze'de kaldığını iddia ediyor.

Etiketler hamas video rehine rehin 3 kadın israil
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