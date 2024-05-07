Hamas heyeti müzakereler için Kahire’de
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İsrail’in Gazze’ye saldırıları devam ediyor. Hamas heyeti, İsrail ile devam eden ateşkes müzakereleri için Mısır’ın başkenti Kahire’ye geldi.
İsrail’in dün Gazze Şeridi’ndeki Refah kentine saldırı başlatmasının ardından Hamas ve İsrail arasında ateşkes görüşmeleri devam ediyor. Hamas tarafından yapılan açıklamada, Halil El Hayya başkanlığındaki müzakere heyetinin kısa bir süre önce Katar’ın başkenti Doha'dan Mısır’ın başkenti Kahire'ye geldiği belirtildi.
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