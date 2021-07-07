Hamile kadını öldürüp bebeğini çaldılar

Brezilya'da kaçırılan 8 aylık hamile kadının cansız bedeni bulundu. Bebeğinin ise kayıp olduğu açıklandı. Polis kayıp bebeği bulmak için çalışma başlattı.

Brezilya’da 8 aylık hamile olan kadın korkunç bir cinayete kurban gitti.

Kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kaçırılan Thaysa Campos'un cesedi bulundu.

Ancak 23 yaşındaki kadının karnındaki bebeğin izine rastlanmadı. Otopsi raporu korkunç bir detayı ortaya çıkardı.

Ülke basının adli tıp kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre, ilk bulgular talihsiz kadının öldürülmeden önce doğum yaptığına işaret ediyor.

Öldürülen kadının annesi Jacqueline Campos, ülke basınına yaptığı açıklamada 'Torunumun hayatta olabileceğine ve Thaysa'nın zorla doğum yaptığına inanıyorum' dedi.

23 yaşındaki kadın en son 3 Eylül günü görülmüştü. Campos'un beş yaşında bir oğlu ve yedi yaşında bir kızı vardı.



Yetkililer her iki çocuğun da babaanneleriyle birlikte yaşadığını açıkladı.