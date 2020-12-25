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  3. 25 Aralık 2020 09:44

Hastane odasında dehşet! Dua etti diye oksijen tüpüyle öldürdü

ABD'nin California eyaletinde hastanede koronavirüs tedavisi gören bir kişi, aynı odada kaldığı hastayı oksijen tüpüyle vurarak öldürdü. 37 yaşındaki zanlının oda arkadaşı dua edince sinirlerinin bozulduğunu söylediği belirtildi.

Hastane odasında dehşet! Dua etti diye oksijen tüpüyle öldürdü
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ABD'nin California eyaletinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören kişi, aynı odayı paylaştığı diğer hastayı oksijen tüpüyle öldürdü. 

BBC'nin haberine göre olay, geçen hafta Lancaster'da Antelope Valley Hastanesinde meydana geldi. 

"DUA ETMEYE BAŞLAYINCA SİNİRLERİM BOZULDU"

Los Angeles polisi, cinayet ve nefret suçuyla suçlanan 37 yaşındaki Jesse Martinez'in, 82 yaşındaki oda arkadaşı dua etmeye başlayınca sinirlerinin bozulduğu yönünde ifade verdiğini açıkladı.

Zanlının oksijen tüpüyle vurduğu yaşlı hastanın ertesi gün yaşamını yitirdiği belirtildi. 

California eyaletinde hastanelerin, 6 haftada bir milyon yeni vakanın tespit edilmesiyle salgınla mücadelede çok zor günler yaşadığı ifade ediliyor.

Eyalette, Kovid-19 salgının başından bu yana 2 milyonu aşkın vakaya rastlandı.

hastane odası , koronavirüs
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