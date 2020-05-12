Hastaneye ve cenazeye kanlı saldırı: 37 ölü

Afganistan'ın başkenti Kabil'in Daşt-i Barçi bölgesinde Sınır Tanımayan Doktorlar örgütünün faaliyet gösterdiği hastaneye düzenlenen silahlı ve bombalı saldırıda 13 sivil hayatını kaybetti.

İçişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Merve Amini, basına yaptığı açıklamada, Kabil'in Daşt-i Barçi bölgesindeki hastaneye silahlı saldırı gerçekleştirildiğini söyledi.

Amini, 3 saldırganın etkisiz hale getirildiğini ve hastaneden 100 kişinin tahliye edildiğini belirtti.

Saldırıda 13 sivilin yaşamını yitirdiğini, 15 kişinin de yaralandığını ifade eden Amini, hayatını kaybeden ve yaralananların arasında hastanede tedavi gören kadın ve çocukların da bulunduğunu bildirdi.

Taliban, saldırıyla ilgilerinin bulunmadığını açıkladı.

CENAZE TÖRENİNE SALDIRI: 24 ÖLÜ

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin Hiva ilçesinde korucu komutanının cenaze töreninde düzenlenen bombalı saldırıda 24 kişi hayatını kaybetti.

Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hiva'daki korucu komutanı Şey Ekrem'in cenaze töreninde bombalı saldırı düzenlendiğini söyledi.

Hogyani, saldırıda 24 kişinin yaşamını yitirdiğini, 68 kişinin yaralandığını belirtti.

Hayatını kaybedenler arasında Nangarhar İl Şura Vekili Lala Han'ın bulunduğu bilgisini paylaşan Hogyani, yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu kaydetti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.