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Hawaii’deki Yanardağ'da patlama!

Hawaii’deki Yanardağ'da patlama!
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ABD'nin Hawaii takım adalarında yer alan ve dünyanın en aktif yanardağlarından olan Kilauea’da patlama meydana geldi.

ABD'nin Hawaii takım adalarından Büyük Ada'nın güneyindeki Hawaii Yanardağlar Ulusal Parkı içerisinde yer alan 1247 metre yüksekliğe sahip Kilauea Yanardağı faaliyete geçti. Hawaii Yanardağ Gözlemevinden (HVO) yapılan açıklamada, yanardağın Halemaumau kraterinde patlama meydana geldiği belirtildi. Havacılık sektörüne yönelik risk seviyesinin turuncudan kırmızıya yükseltildiği aktarıldı. Patlamanın şu anda kraterle sınırlı olduğu, yerleşim yerleri için herhangi bir tehlike oluşturmadığı kaydedildi.

Etiketler Hawaii yanardağ patlama
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