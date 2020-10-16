Hayat kadınları için üniversite kuruldu

Bu dersler genellikle hayat kadınlarının nasıl etkileyici bir kişilik yaratacaklarını, hayranlarından nasıl para kazanacaklarını ve işlerini sosyal medyada nasıl tanıtacaklarını öğretiyor.

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Üniversite, 2017'de kullanılmaya başlayan ve yetişkin film sanatçılarına yönelik bir platform olan abonelik tabanlı FanCentro ile ortak kuruldu.



Üniversitenin web sitesinde ise açıklama olarak şu ifadeler yer alıyor; "Bölümdeki her ders, başarılı bir influencer olabilmek için derinlemesine bilgiler içeren video dersler ve canlı yayınlardan oluşuyor. Eğitmenlerimiz ise temel sorularınızı yanıtlamak, sizlere mentorluk sağlamak ve derinlemesine bilgiler içeren dersler hazırlamak için çalışıyorlar. "



"Özel sosyal medya, dünyanın en hızlı büyüyen iş kollarından biri ve bizler de finansal olarak bağımsız olmanıza yardımcı olmak istiyoruz. Geleneksel okulların ve üniversitelerin aksine, CentroU ücretsiz."



FanCentro marka elçisi ve hayat kadını MelRose Michaels, sektörde çalışmak ve platformun ona nasıl yardımcı olduğu hakkında konuştu. Michaels şunları söyledi;



"3 Ekim 2011'de ilk kez mobilyasız bir apartman dairesinde çevrimiçi oturum açtım ve ilk kira ödememi karşılayacak kadar para kazanana kadar oturumu kapatmayacağıma söz verdim. Sektördeki ilk iki haftamda 7 bin doların üzerinde para kazandım ve geriye dönüp bakmadım bile."



Michaels şu anda CentroU'da eğitim veren birkaç insandan biri. Çevrimiçi üniversite, 7 Ekim Çarşamba günü "İmparatorluğunuzu Yaratmak: Yetişkin Etkileyici Markanızı Oluşturmak" adlı ilk etkinliğini gerçekleştirdi.



FanCentro'nun başkan yardımcısı Kat Revenga ise CentroU fikrinin ilk olarak yaklaşık iki yıl önce ortaya çıktığını söyledi ve sözlerini şöyle sürdürdü;

"Kapsamlı bir eğitim kaynağına sahip olmayan herhangi bir sektör bulamazsınız. Ancak yetişkinlere yönelik bu sektörde çevrimiçi eğitim yokluğu dikkat çekiciydi. Bir seks işçisi olarak internette başarılı olmak için gerçekten birçok beceriye ihtiyacınız var. İnsanlar iyi görünmenin yeterli olacağını düşünüyor. "



"Ama bu iş, pazarlama, marka yönetimi, fotoğrafçılık, video çekimi, muhasebe, saç ve makyaj gibi bilgiler gerektiriyor. Bunların hepsini yapabilmeniz gerekli. Özellikle de günümüzde"

