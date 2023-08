Hayvanat bahçesinde ''sahte ayı'' krizi

Çin'in doğusunda bulunan Hangzhou'da bir hayvanat bahçesinde ayıların arka ayakları üzerinde durduğunu gösteren bir video internette yayıldıktan sonra, bazı ayıların 'kostüm giymiş insanlar' olabileceği iddia edilmişti.

Söz konusu iddiaları yalanlayan hayvanat bahçesi, 'Angela' isimli ayının ağzından yaptığı açıklamada, "Ayılar söz konusu olduğunda akla gelen ilk şey devasa bir figür ve inanılmaz bir güçtür... Ama tüm ayılar canavarlar ve tehlikeli kişiliklere sahip değil. Biz Malaya ayıları minyonuz, dünyanın en küçük ayısıyız" ifadelerine yer verdi.

WeChat'te dolaşıma giren bir ses kaydında ise, hayvanat bahçesi sözcüsü ayının gerçek olduğunu ve devlet tarafından işletilen bir tesiste böyle bir aldatmacanın olmayacağını söylediği duyuluyor.

Sözcü ayrıca, 40 derecelik yaz sıcağında kürk kostüm giyen bir insanın birkaç dakikadan fazla bayılmadan duramayacağını da sözlerine ekledi.

Bir hayvanat bahçesi çalışanı ise muhabirlerin ayıları görmeleri için ziyaret ayarlandığını söyledi.

Diğer Çin hayvanat bahçeleri, daha önce de kurt veya Afrika kedisi gibi görünmeleri için köpek ve zebra gibi görünmesi için eşek boyamakla da suçlanmıştı.

Hangzhou Zoo, located in China, denies social media rumors that the zoo’s sun bear is a human in a suit.



