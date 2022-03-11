  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Hindistan Pakistan'a yanlışlıkla füze attıklarını açıkadı

Hindistan Pakistan'a yanlışlıkla füze attıklarını açıkadı

Hindistan Pakistan'a yanlışlıkla füze attıklarını açıkadı

Hindistan Savunma Bakanlığı'ndan 'Pakistan'a düşen füzenin teknik bir sorun nedeniyle yanlışlıkla ateşlendiği' açıklaması yapıldı.

Nükleer silahlı düşman kardeşler Hindistan ile Pakistan sık sık savaşın eşiğine gelmeleriyle dünyayı gererken, bu kez Hindistan Savunma Bakanlığı'ndan 'Pakistan'a düşen füzenin teknik bir sorun nedeniyle yanlışlıkla ateşlendiği' açıklaması geldi.

Etiketler hindistan pakistan füze
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bu gözler bunu da gördü! Bahar Candan canlı yayında ayçiçek yağıyla yıkandı!
Damat Albayrak'tan kayınpederi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ''üzecek'' hamle
Vahşi doğanın en vahşi anı! Atı canlı canlı yedi
Petrol fiyatları gerilerken benzin ve motorine gizli zam
Piyasalar allak bullak; altın ve dolar için tahminler peş peşe geldi...
Sıfır makyaj: Hadise'den pijamalı paylaşım
Dolar, Euro ve altın direkten döndü! Piyasalarda çok sert hareket
Vergisiyle, zammıyla benzin ve motorin için ödenen ücretin detayları ortaya çıktı
Çılgın Türkler yine iş başında! Kar yolu kapatınca buldular ki...
Kılıçdaroğlu: ''Demirtaş'ı da Kavala'yı da serbest bırakacağız''