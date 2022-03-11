Hindistan Pakistan'a yanlışlıkla füze attıklarını açıkadı
Hindistan Savunma Bakanlığı'ndan 'Pakistan'a düşen füzenin teknik bir sorun nedeniyle yanlışlıkla ateşlendiği' açıklaması yapıldı.
Nükleer silahlı düşman kardeşler Hindistan ile Pakistan sık sık savaşın eşiğine gelmeleriyle dünyayı gererken, bu kez Hindistan Savunma Bakanlığı'ndan 'Pakistan'a düşen füzenin teknik bir sorun nedeniyle yanlışlıkla ateşlendiği' açıklaması geldi.
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