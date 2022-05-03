  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Hindistan'da uçak türbülansa girdi: 17 yaralı

Hindistan'da uçak türbülansa girdi: 17 yaralı

Hindistan'da uçak türbülansa girdi: 17 yaralı

Hindistan’da "Boeing 737" tipi uçağın iniş öncesi türbülansa girmesi sonucu 17 yolcunun yaralandığı açıklandı.

BBC’nin haberine göre, görüntüleri yeni ortaya çıkan olay 1 Mayıs'ta yaşandı. SpiceJet Havayollarına ait "Boeing 737" tipi uçak, Mumbai'den Durgapur'a seyahat ediyordu.

Yolcu ve mürettebattan oluşan 200 kişinin bulunduğu uçak, iniş için alçalmaya başladığı sırada türbülansa girdi. 17 dakika süren türbülans nedeniyle uçakta büyük panik ve korku yaşandı.

 Çoğunluğunu emniyet kemeri takılı olmayan yolcuların oluşturduğu 17 kişi yaralandı. Oksijen maskeleri açılan uçakta, sarsıntının etkisiyle çöp kutuları da devrildi.

Etiketler türbülans uçak
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Meteoroloji'den kritik uyarı geldi! 81 ilde bekleniyor... İşte bayramın ikinci gününde hava durumu
Seks oyuncağıyla ilişki yaşayan adam: Cinsel hayatımız harika
''1 Mayıs'ta açıklayacağız'' demişti: Milyonlarca emekli 'temmuz sürprizi'ni bekliyor
Rakamlar netleşmeye başladı: Emekli ve memurun enflasyon zammı ne olacak?
FIFA'dan Trabzonspor paylaşımı
Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! Erdoğan'ın karşısına çıkan hangi isim ne kadar oy alıyor?
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 1 milyon Suriyeli...
Düzce'de korkutan deprem
Sevgilisini darbettiği iddia edilen Mergim Berisha için flaş karar!