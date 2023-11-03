Hizbullah lideri suskunluğunu bozdu: ''Haberimiz yoktu''

Hizbullah lideri Seyyin Hasan Nasrallah, Hamas'ın Aksa Tufanı operasyonunu gizli tuttuğunu ve kendilerinin haberi olmadığını söyledi.

Hizbullah lideri Seyyid Hasan Nasrallah, Filistinli grup Hamas ve İsrail'in savaşa girmesinden bu yana ilk kez halka seslendi. Nasrallah, Aksa Tufanı operasyonunun gizli olduğunu ve kararının, uygulamasının yüzde 100 Filistin halkına ait olduğunu söyledi.

Hizbullah liderinin açıklamalarından satırbaşları;

"2 milyondan fazla kişi açık hava hapishanesinde yaşamaya devam ederken, dünya parmağını oynatmıyor. Kimse Filistin'in yanında durmadı.

Aksa Tufanı operasyonu birden fazla cephede yayıldı.

Aksa Tufanı bölgesel değil, Fiilistin'in meselesidir. İran hiçbir zaman Filistinli grupları desteklemedi.

Uluslararası organizasyonların hiçbir Filistin konusunda bir şey yapmadı. Tüm dünya yaşananlara gözlerini kapatmayı tercih etti.

Düşmanın politikası her geçen gün daha aşağılayıcı olmuştur.

İsrai̇l'i̇n şu anda yaptığı en büyük hatalardan bi̇ri̇ ulaşamayacağı hedefler koymaktır. İsrail bir ay boyunca, tek bir askeri başarı bile gösteremedi.

İsrail rehineleri, ancak Hamas ile müzakare yaparak kurtarabilir.

"BÖYLE BİR OLAYIN YAŞANMASI GEREKİYORDU"

Bu insani konuların tüm dünyanın gözü önüne gelmesi için böyle bir olaya ihtiyaç vardı. Sonrasında 7 Ekim'deki Aksa Tufanı operasyonu gerçekleşti. Operasyon Kassam Tugayları tarafından gerçekleştirildi ve diğer Filistinli gruplar tarafından desteklendi.

Mücadeleyi destekleyen Irak ve Yemen'e teşekkür ederiz. Hamas tarafından atılmış adım, savaşın gerçek kimliğini ortaya çıkarmış ve diğer düşmanların da bu operasyonu yalan bir şekilde sahiplenmesine engel olmuştur."

İSRAİL, LÜBNAN'DA KASABA VURDU

Diğer taraftan, Hizbullah lideri Nasrallah konuşurken İsrail'in Lübnan'ın Kefr Şuba kasabasını bombaladığı açıklandı.