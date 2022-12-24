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Hollanda Başbakanı Rutte'den Türkiye'ye övgü

Hollanda Başbakanı Rutte'den Türkiye'ye övgü
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Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Türkiye'nin tahıl anlaşması için gösterdiği çabaların takdire şayan olduğunu söyledi.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Başbakan Rutte, paylaşımında şunları kaydetti:

"Erdoğan ile konuştum. Savaş zamanlarında yoğun temas olması güzel. Türkiye'nin tahıl anlaşmasını uzatmak için gösterdiği çabalar takdire şayan, küresel gıda güvenliği için çok önemli. Ayrıca NATO içindeki işbirliği ve bölgedeki gelişmeler hakkında da konuştuk."

Etiketler hollanda türkiye tahıl anlaşması Mark Rutte
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