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Hollanda'da oklu saldırı dehşeti

Hollanda'da oklu saldırı dehşeti

Hollanda'da oklu saldırı dehşeti yaşandı. Hollanda medyası Tatar yayı ile yoldan geçenlere saldıran bir kişinin, 2 kişiyi öldürdüğünü, 1 kişiyi yaraladığını duyurdu.

Hollanda medyasında yer alan haberlerde, bir kişinin evinin balkonundan yoldan geçenlere Tatar yayı ile ok attığı belirtildi.

Saldırgana ait olduğu iddia edilen görüntüler de yayınlandı.

Görüntülerde bir kişinin evinin balkonunda çevredekilere ok attığı görüldü.

Şüpheli Hollanda polisinin operasyonu ile yaralı olarak yakalandı. Saldırıda 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı açıklandı.

Olayın terör bağlantısı olup olmadığı araştırılıyor.

Etiketler hollanda saldırı oklu saldırı
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