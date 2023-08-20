Hollanda'dan Ukrayna'ya F-16 desteği

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Hollanda'nın Ukrayna'ya 42 adet F-16 vereceğini açıkladı.

Zelenski, Hollanda’nın gerekli eğitimlerin ardından 42 uçağı Ukrayna’ya vereceğini belirterek, “Bugün Ukrayna'nın hava savunmasını güçlendirmek için bir adım daha atıyoruz. F-16. Rus teröristleri Ukrayna’nın şehir ve köylerinden uzak tutmak için kullanacağımız uçaklar. Mark Rutte ve ben, pilotlarımızın ve mühendislerimizin eğitiminden sonra Ukrayna'ya sağlanacak F-16 sayısı konusunda anlaştık, 42 uçak. Bu sadece bir başlangıç. Teşekkürler Hollanda” dedi.

DHA