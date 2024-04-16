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İngiliz havayolu şirketi İsrail uçuşlarını durdurdu

İngiliz havayolu şirketi İsrail uçuşlarını durdurdu
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İngiltere merkezli havayolu şirketi EasyJet, bölgedeki gerilim nedeniyle İsrail'e uçuşlarını durdurma kararı aldı.

EasyJet Pazar günü yaptığı açıklamada “İsrail'deki mevcut durum nedeniyle Tel Aviv'e gidecek ve Tel Aviv'den kalkacak olan uçuşlarımızı durdurma kararı aldık. Durumu yakından takip etmeye devam ediyoruz. Yolcularımızın ve ekibimizin emniyeti her zaman en büyük önceliğimizdir” ifadelerini kullandı.

 

 

DHA

Etiketler İngiltere easyjet İsrail uçak uçuş
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