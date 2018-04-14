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  3. 14 Nisan 2018 13:58

İngilizler haritayı yayınladı ! İşte vurulan bölgeler

Uluslararası medya organı BBC, ABD ve müttefiklerinin Suriye'de bombaladıkları yerleri haritada gösterdi.

İngilizler haritayı yayınladı ! İşte vurulan bölgeler
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İşte Suriye'nin vurulduğu anlar İşte Suriye'nin vurulduğu anlar

Uluslararası medya organı, ABD ve müttefiklerinin Suriye'de hedef aldığı yerleri detaylı şekilde gösterdi.

BBC, ABD, İngiltere ve Rusya'nın Suriye'yi füzelerle vurduğu yerleri gösteren bir harita yayınladı.

Suriye'deki hava üslerinin işaretlendiği haritada saldırıya uğrayan noktalar dört ayrı yerde.

Haritada ayrıca kimyasal silah bulunduğundan şüphelenilen yerler de detaylı bir şekilde gösterildi.
ABD ve müttefiklerinin daha önce sinyalini verdikleri saldırılar bu gece gerçekleşti.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, üç ayrı kimyasal tesisin vurulduğu bilgisini paylaştı.

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