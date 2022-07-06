İngiltere hükümetinde istifa depremi

İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid ve Maliye Bakanı Rishi Sunak, görevlerinden istifa ettiklerini açıkladı.

İngiltere'de Boris Johnson hükümeti, peş peşe gelen iki bakanın istifasıyla sarsıldı. İngiltere Sağlık Bakanı Sajid ve Maliye Bakanı Rishi Sunak, peş peşe hükümetteki görevlerinden istifa ettiklerini açıkladı.

Sağlık Bakanı Javid, Twitter'dan paylaştığı mektupta, artık vicdanen görevine devam edemeyeceğini ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a güven duymadığı için görevinden istifa ettiğini belirtti.

İstifasını sunmak için Johnson'la görüştüğünü aktaran Javid, "Bu görevde hizmet etmek çok büyük bir ayrıcalıktı ancak artık vicdanım rahat bir şekilde devam edemeyeceğimi üzülerek belirtmek istiyorum." ifadesini kullandı.

"HALK, HAKLI OLARAK HÜKÜMETİN DÜZGÜN ŞEKİLDE YÖNETİLMESİNİ BEKLİYOR"

Javid'in istifa açıklamasından kısa bir süre sonra Maliye Bakanı Rishi Sunak da Twitter'dan yaptığı paylaşımda istifa ettiğini açıkladı.

Sunak, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Halk haklı olarak hükümetin düzgün, yetkin ve ciddi şekilde yönetilmesini bekliyor. Bunun benim son bakanlık görevim olabileceğinin farkındayım ancak bu standartlar için savaşmaya değer olduğuna inanıyorum ve bu yüzden istifa ediyorum."

İki bakanın istifa kararı, Johnson'ın, Muhafazakar Parti milletvekili Chris Pincher'a yönelik görevi kötüye kullanma şikayetinden haberdar olmasına rağmen, Pincher'a hükümette verdiği görevden dolayı "son derece pişman" olduğunu açıklamasının ardından geldi.

YENİ MALİYE BAKANI ZAHAVİ OLDU

Başbakan Johnson, Maliye Bakanı Rishi Sunak'ın kabineden istifasının ardından Eğitim Bakanı Nadhim Zahavi'yi yeni Maliye Bakanı olarak atadı.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamada, istifa eden Sağlık Bakanı Sajid Javid'in yerine Steve Barclay'in, Maliye Bakanı Sunak'ın yerine ise Zahavi'nin getirildiği bildirdi.

Açıklamada, Johnson'ın, Nadhim Zahavi'nin Eğitim Bakanlığı görevine ise Michelle Donelan'ı atadığı kaydedildi.

MUHALEFETTEN HÜKÜMETİN ÇÖKMEKTE OLDUĞU İDDİASI

İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Keir Starmer, Sağlık Bakanı Sajid Javid ve Maliye Bakanı Rishi Sunak'ın kabineden istifalarının ardından hükümetin çökmekte olduğunu iddia etti.

Starmer, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a tepki gösteren Javid ve Sunak'ın art arda istifasının ardından yaptığı açıklamada, iki bakanı, Johnson'ın "suç ortakları" olmakla suçladı.

Keir Starmer, "(Johnson) Kanunları çiğnediğinde, defalarca yalan söylediğinde, İngiliz halkının fedakarlıklarıyla alay ettiğinde onu desteklediler." ifadesini kullandı.

İki bakanın aylar önce istifa etmesi gerektiğini belirten Starmer, "İngiliz halkı aldanmayacak. Muhafazakar Parti bozuldu ve bir adamı değiştirmek bunu düzeltmez. Sadece gerçek bir hükümet değişikliği İngiltere'ye ihtiyaç duyduğu yeni başlangıcı sağlayabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Gelecek birkaç hafta içinde bir seçim çağrısı yapılırsa, bunu destekleyip desteklemeyeceği sorulduğunda Starmer, "Evet. İngiltere için yeni bir başlangıca ihtiyacımız var. Bir hükümet değişikliğine ihtiyacımız var." yanıtını verdi.

JOHNSON İSTİFA BASKISI ALTINDAYDI

Johnson, Başbakanlık Ofisi 10 Numara'da Kovid-19 salgını sırasında karantina kurallarını ihlal eden partiler düzenlenmesi nedeniyle eleştiri ve istifa baskısı altındaydı.

Bu partilerden biri nedeniyle para cezası da alan Johnson, partisinin bazı milletvekilleri ve muhalefet tarafından parlamentoya yalan söylemekle suçlanmıştı.

Lideri olduğu Muhafazakar Parti 6 Haziran'da güven oylamasını gitmiş, ancak Johnson, 148'e karşı 211 oyla kazanmıştı.

AA