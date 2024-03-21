İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

İngiltere Merkez Bankası, politika yapıcıların ülkede devam eden enflasyon baskısının azaldığına dair daha net sinyaller beklemesi nedeniyle Mart ayındaki toplantısında Banka Faiz Oranını 2008'den bu yana en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25'te sabit tuttu.

İngiltere Merkez Bankası (BoE), Para Politikası Kurulu 8-1'lik bir farkla oranların değişmemesi yönündeki oyuyla Banka Faiz Oranını yüzde 5,25'te tuttu.

Duyuru, ülkede enflasyon oranının neredeyse iki buçuk yılın en düşük seviyesi olan yüzde 3,4'e düştüğünü ortaya koyan verilerden bir gün sonra geldi.

İngiltere'de enflasyon oranı, hem Ocak hem de Aralık ayında kaydedilen %4'ten Şubat 2024'te yıllık bazda yüzde 3,4'e düştü ve yüzde 3,5 olan piyasa beklentisinin de altına düştü.

Ayrıca çekirdek enflasyon oranı da yüzde 4,6'lık tahminlerin altına düşerek neredeyse iki yılın en düşük seviyesi olan yüzde 4,5'e geriledi.

BoE başkanı Bailey, İngiltere'nin ekonomik gidişatına ilişkin iyimserliğini dile getirerek, merkez bankasının faiz oranlarını düşürmeye başlaması için koşulların uygun olduğunu öne sürdü, ancak ekonominin fiyat baskıları üzerindeki kontrolüne ilişkin daha fazla kesinliğin gerekliliğini vurguladı.

Çoğu yatırımcı ilk düşüşün ağustos ayında gerçekleşeceğini düşünüyor.

İngiltere Merkez Bankası'nın faiz oranlarını beklendiği gibi sabit tutması ancak faiz artırımı çağrılarının azalması, merkez bankasının borçlanma maliyetlerini düşürmenin eşiğinde olabileceği yönündeki spekülasyonları artırmasının ardından İngiliz sterlini hafif bir düşüşle 1,27 dolara geriledi.

CNN Türk