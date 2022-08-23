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İngiltere'de ekonomi alarmı: Fabrikalar kapanabilir

İngiltere'de ekonomi alarmı: Fabrikalar kapanabilir

İngiltere'de hükümete seslenen işletmeciler, enerji fiyatlarının düşürülmesini aksi halde felakete sürüklenebileceklerini söylüyor.

Yıllık enflasyonun yüzde 10,1'le son 40 yılın zirvesine ulaştığı İngiltere'de işletmeler konusunda alarm durumuna geçildi.

Ülkedeki fabrikalar, dükkanlar ve eğlence mekanlarının, tavan fiyatla korunmayan ve artan enerji faturaları nedeniyle kapanmaya zorlanabileceği belirtiliyor.

Sektörlerde kapanma riski
Mail'in haberine göre, enerji bağlantılı sektörlerin yavaşlama ve kapanma riski altında olduğu uyarıları yapılıyor.

Yüksek faturaların, birçok eğlence mekanını "yok olma tehlikesiyle" karşı karşıya bıraktığı belirtiliyor.

"Yüzde 20'lik artış bile karşılanamaz olur"
İngiliz vatandaşları, vergi oranlarında indirim ve işletmeler için enerji fiyatlarında üst sınır talep ediyor. Böylece kış mevsiminde oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi isteniyor.

Başbakanlık ise elektrik kesintisi olmayacağı konusunda ısrar ediyor. Bir işletmeci, "Hükümetin uygun desteğe ve müdahaleye ihtiyacı var. Yüzde 20'lik artış bile karşılanamaz olur." dedi.

"Daha düşük fiyatlara ihtiyacımız var"
Başka bir işletmeci de "İşletmeleri korumak için şimdi önlem alınması gerekiyor. Koronavirüs zamanlarını atlatmak yeterince zordu. Daha düşük fiyatlara ihtiyacımız var." diye konuştu.

Etiketler işletme ingiltere
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