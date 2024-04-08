İngiltere'de kılık değiştiren kadın gazeteci Türk doktoru böyle ifşa etti

İngiltere'de The Sun gazetesinin kadın muhabiri kılık değiştirerek İngiltere'de bir otelde tanıtım yapan Türk doktorun kendisini taciz ettiğini iddia ettiği görüntüleri yayınladı.

İngiltere'nin çok okunan bulvar gazetelerinden The Sun, İngiliz hastalarla tanışmak ve tanıtım yapmak için İngiltere'de bir tur düzenleyen bir Türk şirketin tanıtım etkinliğine katıldı. İngiltere'deki bir otelde yapılan tanıtımda kalça kaldırma ameliyatı olmak isteyen bir hasta kılığına giren bir kadın Türk doktorla görüşmesini gizli kameraya kaydetti.

Sözcü gazetesinin The Sun'dan aktardığı habere göre Türkiye'de çok daha ucuza yapılan "Brezilya tipi kalça kaldırma ameliyatını" olmak istediğini söyleyen kadın, otel odasında doktorla görüştü. Çok az İngilizce bildiği belirtilen ve bir çevirmen aracılığıyla konuşan Türk doktorun kadına yaptıkları da gündem oldu. Otel odasında adam bir anda kadının pantolonunu indirdi ve kalçasını incelemeye başladı.

The Sun gazetesi otel odasındaki bu tanıtımda çok büyük sorunlar olduğunu belirtirken Londra'daki otelde aşağıdaki 6 yasanın çiğnendiği belirtildi.

- Cerrah İngiliz Tıp Konseyi tarafından tescillenmemişti.

- İzni olmadan kadının iç çamaşırı indirildi.

- Satış stratejilerinde bulundular.

- Kadının tıbbi geçmişini öğrenmek istediler.

- Çevirmen, bu ameliyattan dolayı yaşanan ölümler hakkında yalan söyledi.

- Ruhsat olmadan doktorluk yapıldı.

Kadından tıbbi geçmişini paylaşmalarını önceden istedikleri belirtilirken haberde, "Kendisine 'iyi derecede İngilizce bilen' bir doktor sözü verilmesine rağmen, bir tercüman tarafından bir konferans odasında - mahremiyeti sağlayacakbir perde olmadan - soyunması talimatı verildi. Dr. S.A. daha sonra hiçbir uyarıda bulunmadan iç çamaşırını indirdi ve kalçalarını ellemeye başladı" denildi.

Fiziki muayenenin sadece 2,5 dakika sürdüğü belirtilirken görüşme sırasında muhabir güvenlik endişelerini dile getirdi. Fakat tercüman, "Kimse Brezilya kalça operasyonu ya da benzeri bir şey yüzünden ölmedi. Bizim hastanemizde böyle bir sorun yok" dedi. The Sun, bahsi geçen hastanede ya da S.A.'ın herhangi bir ölüme karışmadığını kaydetti.

Görüşme sonrasında İngiliz muhabire uçuşlar, otel ve ameliyatı içeren 5.000 sterlinlik bir paketi hemen kabul etmesi karşılığında 200 sterlin indirim teklif edildiği belirtilirken planın ince detaylarıyla ilgili bir paylaşım ise yapılmadığı belirtildi.

İngiltere'de bu tür ameliyatların 9 bin sterline kadar çıkabildiği belirtilirken, bu görüşmeden 48 saat sonra ise 200 sterlinlik bir indirim mesajı daha geldiği belirtildi.