Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonu: 5. kattan atladı
İstanbul'un suç semtine dönüşen Esenyurt ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda kaçmaya çalışan yabancı uyruklu bir kişi 5'inci kattan aşağı atladı.
Kaynak: DHA
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Esenyurt'ta polis ekipleri uyuşturucu satışı yapıldığı öğrenilen bir adrese operasyon düzenledi. Operasyon sırasında polisten kaçmaya çalışan İran uyruklu M.E. 5. kattan atladı.
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Ağır yaralanan M.E'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, evde bulunan 1 şüpheli daha gözaltına alındı.
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Olay, 30 Nisan Salı günü saat 20.00 sıralarında Esenyurt Koza Mahallesi'ndeki bir sitede yaşandı.
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