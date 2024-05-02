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Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonu: 5. kattan atladı

İstanbul'un suç semtine dönüşen Esenyurt ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda kaçmaya çalışan yabancı uyruklu bir kişi 5'inci kattan aşağı atladı.

Kaynak: DHA
Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonu: 5. kattan atladı - Resim: 1
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Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonu: 5. kattan atladı - Resim: 2

Esenyurt'ta polis ekipleri uyuşturucu satışı yapıldığı öğrenilen bir adrese operasyon düzenledi. Operasyon sırasında polisten kaçmaya çalışan İran uyruklu M.E. 5. kattan atladı. 

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Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonu: 5. kattan atladı - Resim: 3

Ağır yaralanan M.E'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, evde bulunan 1 şüpheli daha gözaltına alındı.

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Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonu: 5. kattan atladı - Resim: 4

Olay, 30 Nisan Salı günü saat 20.00 sıralarında Esenyurt Koza Mahallesi'ndeki bir sitede yaşandı. 

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