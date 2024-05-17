77 ilde dev operasyon; binlerce şüpheli ''Mercek''e takıldı

Her yeni güne yeni bir operasyonla başlayan Emniyet birimleri tarafından 77 ilde gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında 2 bin 89 şüpheli hakkında işlem yapıldığı açıklandı.

İçişleri Bakanlığı geçen yılki seçimlerden bu yana aralıksız olarak sürdürdüğü operasyonlara devam ediyor. Her gün yeni bir operasyon haberini duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 5 gündür süren "Mercek-19" operasyonlarının bilançosunu açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 77 ilde gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında, 1.315 ruhsatsız tabanca, 154 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 53 uzun namlulu tüfek, 355 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere 1.877 silahın ele geçirildiğini ve 2 bin 89 şüpheli hakkında işlem yapıldığını duyurdu.

Operasyonlarla ilgili olarak sosyal medyadan bir açıklama yapan İçişleri Bakanı Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

77 ilde son 5 günde Silah Kaçakçılarına ve Ruhsatsız Silah Taşıyan Şahıslara yönelik "MERCEK-19" operasyonları düzenlendi!

Operasyonlar sonucu:

1.315 Ruhsatsız Tabanca,

154 Kurusıkıdan Çevrilmiş Tabanca,

53 Uzun Namlulu Tüfek,

355 Ruhsatsız Av Tüfeği olmak üzere toplam: 1.87 7 Silah ele geçirildi.

2 bin 89 Şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Aziz Milletimizin Bilmesini isterim ki;

Terör örgütlerine, organize suç örgütlerine, şehir eşkiyalarına, uluslararası kartel haline gelmiş zehir tacirlerine, uluslararası örgütlenmiş göçmen kaçakçılarına ruhsatsız silah temin edenleri bir bir yakalayıp adalete teslim etmeye devam edeceğiz. Sizlerin dua ve desteğiyle kendi karanlık düzenlerinin hakim olmasını isteyen suç odaklarıyla mücadelemiz aralıksız sürecek. !

5 şehirlerimizde yakalanan ruhsatsız silahlar ve gözaltına alınan şüpheliler;

Şırnak'ta Yasa Dışı Silah İmalatı ve Silah Kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda; Cizre ilçesinde durdurulan bir aracın çeşitli bölgelerine gizlenmiş halde bulunan

32 çeşit toplamda 10 bin 488 silah parçası ve parçaları birleştirildiğinde seri numaraları bulunan 299 ruhsatsız tabanca ele geçirildi!

İstanbul'da 2 4 5 tabanca,

12 av tüfeği ele geçirildi. 3 1 6 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da 9 6 tabanca,

1 av tüfeği ele geçirildi. 1 2 2 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de 6 8 tabanca,

1 2 av tüfeği ele geçirildi. 106 şüpheli gözaltına alındı.

Konya'da 4 3 tabanca, 29 av tüfeği ele geçirildi. 6 2 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır'da 5 6 tabanca, 7 av tüfeği ele geçirildi. 1 4 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlıklarımız ve İl Emniyet Müdürlüklerimiz tarafından İstanbul, Adana, İzmir, Konya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kayseri, Antalya, Ankara, Gaziantep, Sakarya, Mersin, Samsun, Hatay, Balıkesir, Bursa, Manisa, Muğla, Kocaeli, Elazığ, Mardin, Osmaniye, Kahramanmaraş, Tekirdağ, Çorum, Eskişehir, Batman, Malatya, Düzce, Afyonkarahisar, Denizli, Aksaray, Burdur, Muş, Rize, Tokat, Aydın, Nevşehir, Uşak, Giresun, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kırıkkale, Kütahya, Niğde, Şırnak, Yalova, Ağrı, Trabzon, Adıyaman, Erzurum, Ordu, Edirne, Van, Çankırı, Kilis, Kırklareli, Zonguldak, Çanakkale, Isparta, Sivas, Tunceli, Bilecik, Bingöl, Bolu, Siirt, Yozgat, Amasya, Gümüşhane, Hakkari, Ardahan, Bayburt, Bitlis, Erzincan ve Sinop'ta düzenlenen "MERCEK-19" operasyonlarında evlerde, iş yerlerinde, halka açık alanlarda ve yol aramalarında ruhsatsız 1.8 7 7 silah ele geçirildi.

Operasyonları koordine eden Valilerimizi, Kaymakamlarımızı, operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı ve Kahraman Emniyetimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle