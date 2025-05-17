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Hedef gösterilen Mahsun Kırmızıgül ''terörden daha büyük sorun var'' diyerek isyan etti

Hedef gösterilen Mahsun Kırmızıgül ''terörden daha büyük sorun var'' diyerek isyan etti
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Ünlü şarkıcı "Terörsüz Türkiye istemiyor" listesi yapıldığını ve kendi adının da bu listeye konulduğunu belirten ünlü şarkıcı Mahsun Kırmızıgül, "Terörden daha büyük bir sorunu var bu ülkenin. O da, yolsuzluk" dedi.

Şarkıcı Mahsun Kırmızıgül, bazı sanatçıların "Terörsüz Türkiye istemiyor" başlığıyla hazırlanan bir listeye konulup hedef gösterildiğini belirterek bir açıklama yaptı.

Kırmızıgül, "Ben “Hepimiz kardeşiz” derken, siz daha nerede durduğunuzu bile bilmiyordunuz. O zaman biz, bu ülkede insanlar ölmesin  analar ağlamasın diye her alanda dil döküyorduk. Ama şunu bilin… Terörden daha büyük bir sorunu var bu ülkenin. O da, “YOLSUZLUK" dedi.

Kırmızıgül, sosyal medya platformu X'teki hesabı üzerinden yaptığı açıklamanın devamında şu ifadeleri kullandı: 

"Yolsuzluk, terörden on kat daha tehlikelidir.  İç çatışmaya harcanan paranın üç katı yolsuzluk yapıldı bu ülkede. 

Bir çocuğa tecavüz edenle, bu halkın ekmeğini, geleceğini çalan hırsızın farkı yok.

Yolsuzluk yapan siyasetçi veya her kimse, en büyük teröristtir.

Asıl yolsuzluk yapanlar yüzünden 40 yılda ülkenin düştüğü derin yoksulluğu görmelisiniz! Sokağa çıkın, insanlara dokunun. Milletin anası ağlamış anası. 

Bugün…

Emekliler  yaşam mücadelesi veriyorlar. Bir profesörün, hakimin, savcının, doktorun, öğretmenin, askerin, memurun, işçinin aldığı maaş yürek yakıyor.

Ama bir avuç hırsız hâlâ bu ülkenin kaynaklarını göz göre göre çalıyor ve yiyip bitiriyor.

Ben yıllardır bu ülkenin barışı için filmler yaptım, şarkılar söyledim.

Şunu çok iyi bilin ki…

Bu ülkeye barış gelse bile, bu denli büyük yolsuzluk ve adaletsizlik olduğu sürece bu ülke asla iflah olmayacak. 

Yolsuzluk  terörle eş değerdedir. 

Şimdi siz de…

Adamsanız,

bu yazdıklarımı da televizyonlarda ve köşe yazılarınızda yayınlarsınız."

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Etiketler terörsüz Türkiye istemiyor mahsun kırmızıgül sanatçı şarkıcı liste yolsuzluk
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