İngiltere'den Fransa'yı kızdıran teklif

Manş Denizi'nde 27 göçmenin boğularak hayatını kaybetmesi sonrası İngiltere ve Fransa arasındaki gerilim tavan yaptı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın yaptığı öneri Macron yönetimini çileden çıkardı.

Manş Denizi'nden İngiltere'ye doğru hareket eden bir göçmen botu Fransa'nın Calais kenti yakınlarında batmış ve 27 göçmen boğularak hayatını kaybetmişti. Yaşanan insanlık dramı İngiltere ve Fransa arasında gerilime neden olmuş, İngiltere Fransa’yı geçişlere göz yummakla suçlarken, Fransa da İngiltere'nin insani krizi istismar ettiğini iddia etmişti.

MACRON'DAN İSTİSMAR SUÇLAMASI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, olayın hemen ardından İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ı arayarak tam iş birliği çağrısı yaptı ve dramatik durumun siyasi amaçlar için kullanmaması gerektiğini belirtti.

Başbakan Johnson ise Macron'a İngiltere'ye giden göçmenleri taşıyan küçük teknelerin durdurulması için Fransız sahillerinde ortak devriye önerisi sundu. Ancak Fransa'nın bu öneriye sıcak bakmadığı daha önceden biliniyordu.

İNGİLTERE PLANINI AÇIKLADI: GÖÇMENLERİ GERİ ALIN

Bugün Boris Johnson'un Emmanuel Macron'a gönderdiği mektup ortalığı tamamen karıştırdı. 27 göçmenin boğulmasının ardından İngiltere'nin planlarını açıklayan Johnson, mektubunda iki ülke arasında yeni bir "iade anlaşması" yapılması çağrısında bulundu.

Anlaşma Fransa tarafından kabul edilirse, İngiltere kıyılarına yasadışı yollardan gelen göçmenler Fransa'ya geri gönderilecek buna karşılık Londra daha fazla çocuk göçmeni kabul edecek.

FRANSA'DA SERT TEPKİ! GÖRÜŞME İPTAL EDİLDİ

İngiltere'nin gönderdiği mektup Macron yönetimini kızdırdı ve Fransa cephesinden çok sert bir cevap geldi. Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin İngiliz mevkidaşı Priti Patel ile yapacağı görüşmeyi iptal ettiğini açıkladı.

"TAM BİR HAYAL KIRIKLIĞI"

Boris Johnson'ın göçmen krizi hakkında gönderdiği mektubu protesto etmek için görüşmesini rafa kaldıran Darmanin, "Mektup tam bir hayal kırıklığı, durumu çok daha kötüleştirdi. Bu nedenle Calais'teki toplantımızı iptal etmem gerekiyor" dedi.