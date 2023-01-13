İnsan kulesi festivali faciayla bitti

İspanya’da düzenlenen ve geçmişi 18. yüzyıla dayanan insan kulesi festivalinde birbirinin üzerine çıkan yarışmacılar kuleyi tamamladıktan sonra metrelerce yüksekten yere düştü.

İspanya’nın en büyük “insan kulesi” festivali, Katalonya bölgesinde yer alan Tarragona kentinde düzenlendi. Katalan kültürünün önemli bir parçası olan insan kulelerini oluşturmak için 40 takım katıldı. 11 bine yakın kişinin izlediği yarışmayı, Vilafranca bölgesinden bölgesinden bir ekip kazandı ve 16 bin euro’luk ödülünde sahibi oldu.

Yarışma sırasında kuleyi tamamlamayı başaran ekip kuleden inmeye başladıkları sırada her şey bozuldu. Bir anda dengelerini yitiren yarışmacılar kendileri aşağı düşerken buldu. Facia anları kameralara saniye saniye yansıdı.

İNSAN KULESİ FESTİVALİ

İspanya’nın Katalonya özerk bölgesinde geçmişi 18. yüzyıla dayanan geleneksel insan kulesi yarışması Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO’nun ‘somut olmayan dünya mirası’ listesinde bulunuyor.

18. yüzyıldan bu yana İspanya’da düzenlenen İnsan Kulesi Festivali’nde katılımcılar, yerden metrelerce yükseğe insanlardan oluşan bir kule inşa etmeye çalışılıyor. Amaç, düşmeden bir insan kulesi oluşturmak ve yine düşmeden kuleden inmek. İzlemesi eğlenceli olsa da insan kulesi yapmak kolay değil. Öyle ki, kulenin tamamlanmasına 1 adım kala, her şey bir anda yerle bir olabiliyor.

Kulesi yıkılan takımlar tüm tehlikelere rağmen başarılı olana kadar devam ediyor.