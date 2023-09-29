İntihara teşebbüs eden Nice futbolcusu Beka Beka hastaneye kaldırıldı

Fransa'da viyadükte intihar edeceğini söyleyen Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından OGC Nice'te forma giyen Alexis Beka Beka ikna edildi.

Fransa’da OGC Nice kulübünde forma giyen Alexis Beka Beka, otoyol üzerindeki Magnan viyadüğünde intihar girişiminde bulundu. Futbolcu uzun süren uğraşlar sonucu ikna edildi ve hastaneye kaldırıldı.

KÖPRÜYE ÇIKTI, İKNA EDİLDİ

Fransız Ligue 1 ekiplerinden Nice’te top koşturan Alexis Beka Beka, Nice kentinin kuzey batısında bulunan bir otoyol üzerindeki köprüye çıktı. Magnan viyadüğünden kendini atmakla tehdit eden futbolcuyu ikna etmek için olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri geldi. Kız arkadaşından ayrıldığı için intihar etme girişiminde bulunan genç oyuncuyu ikna çabaları sonuç verdi. Nice takımı yaşanan olayın ardından bugün düzenlenmesi planlanan basın toplantısını iptal etti.

HASTANEYE KALDIRILDI

İtfaiye ekiplerince herhangi bir yara almadan kurtarılan Alexis Beka Beka, hastaneye kaldırıldı.

BEKA BEKA İÇİN OLAY YERİNE PSİKOLOG GÖNDERİLDİ

Nice, intihar teşebbüsünde bulunan Beka Beka için olay yerine psikolog göndermişti.

KIZ ARKADAŞINI İKNA ETMEYE ÇALIŞTILAR

Nice oyuncuları, Alexis Beka Beka’nın kız arkadaşını olay yerine gitmesi için ikna etmeye çalıştı fakat bu ikna çabaları sonuç vermedi.

BEŞİKTAŞ İSTEMİŞTİ

Transfer döneminde Beşiktaş'ın çok istediği fakat anlaşmaya varılamayan Beka Beka'nın bu durumu dünya gündeminde birinci sıraya oturdu.