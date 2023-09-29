  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. İntihara teşebbüs eden Nice futbolcusu Beka Beka hastaneye kaldırıldı

İntihara teşebbüs eden Nice futbolcusu Beka Beka hastaneye kaldırıldı

İntihara teşebbüs eden Nice futbolcusu Beka Beka hastaneye kaldırıldı
Güncelleme:

Fransa'da viyadükte intihar edeceğini söyleyen Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından OGC Nice'te forma giyen Alexis Beka Beka ikna edildi.

Fransa’da OGC Nice kulübünde forma giyen Alexis Beka Beka, otoyol üzerindeki Magnan viyadüğünde intihar girişiminde bulundu. Futbolcu uzun süren uğraşlar sonucu ikna edildi ve hastaneye kaldırıldı.

KÖPRÜYE ÇIKTI, İKNA EDİLDİ

Fransız Ligue 1 ekiplerinden Nice’te top koşturan Alexis Beka Beka, Nice kentinin kuzey batısında bulunan bir otoyol üzerindeki köprüye çıktı. Magnan viyadüğünden kendini atmakla tehdit eden futbolcuyu ikna etmek için olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri geldi. Kız arkadaşından ayrıldığı için intihar etme girişiminde bulunan genç oyuncuyu ikna çabaları sonuç verdi. Nice takımı yaşanan olayın ardından bugün düzenlenmesi planlanan basın toplantısını iptal etti.

HASTANEYE KALDIRILDI

İtfaiye ekiplerince herhangi bir yara almadan kurtarılan Alexis Beka Beka, hastaneye kaldırıldı.

BEKA BEKA İÇİN OLAY YERİNE PSİKOLOG GÖNDERİLDİ

Nice, intihar teşebbüsünde bulunan Beka Beka için olay yerine psikolog göndermişti.

İntihara teşebbüs eden Nice futbolcusu Beka Beka hastaneye kaldırıldı - Resim : 1

KIZ ARKADAŞINI İKNA ETMEYE ÇALIŞTILAR

Nice oyuncuları, Alexis Beka Beka’nın kız arkadaşını olay yerine gitmesi için ikna etmeye çalıştı fakat bu ikna çabaları sonuç vermedi.

BEŞİKTAŞ İSTEMİŞTİ

Transfer döneminde Beşiktaş'ın çok istediği fakat anlaşmaya varılamayan Beka Beka'nın bu durumu dünya gündeminde birinci sıraya oturdu.

Etiketler futbolcu intihar Nice futbolcusu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ek MTV'yi ödemeyene hapis cezası iddiası
Bu SMS size de gelebilir: Ağır ceza dosyanız var!
50 bin TL'lik iPhone kuyruğu! Geceden sıraya girdiler
Elektrik tarifesine dev zam
''Cumhurbaşkanlığı'nın kaç aracı var'' sorusuna tepki çeken yanıt
Dolar'dan bir rekor daha geldi, altın güç kaybediyor
Paşayeva'nın cenazesinde dikkat çeken detay! Tabutun üzerine serildi
iPhone 15 fiyaskosu! 65 bin TL'lik telefonda skandal bir sorun ortaya çıktı
Göğüslerini küçülten Bergüzar Korel'in son hali olay oldu
Genç kızı yüksek gerilim hattının tepesine çıkartan sebep şaşırttı