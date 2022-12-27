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Irak'ta petrol rafinerisinde yangın

Irak'ta petrol rafinerisinde yangın
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Reuters haber ajansının duyurduğuna göre, Irak'ın başkenti Erbil'de yer alan bir petrol rafinerisinde yangın çıktı.

 Irak'ın başkenti  Erbil’deki Gower-Erbil karayolunda  bulunan bir petrol rafinerisinde yangın çıktı.

Yangını kontrol altına almak için itfaiye araçlarının olay yerine sevk edildiği belirtildi. 

Yetkililer, yangının çevredeki rafinerilere de sıçrayabileceğinden endişe edildiğini ve önemli maddi hasar oluştuğunu açıkladı. 

Etiketler ırak petrol
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