Irak'taki gerilimde kan döküldü! Şii gruplar arasında çatışma: 5 ölü

Irak'ta Şii gruplar arasında çıkan çatışmada 5 kişinin öldüğü bildirildi.

Irak'ın güneyindeki Basra kentinde Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'a bağlı milis grup ile İran destekli Asayib Ehlilhak Hareketi'ne bağlı Şii milisler arasında silahlı çatışma yaşandığı, olayda 5 kişinin öldüğü belirtildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Basra'nın merkezinde gece yarısı Sadr'a bağlı Seraya es-Selam ve Kays el-Hazali liderliğindeki Asayib Ehlilhak Hareketi milisleri arasında silahlı çatışmalar meydana geldi.

Çatışmalarda Asayib Ehlilhak Hareketi'nden 3 milis, Sadr'a bağlı Seraya es-Selam'dan da 2 milisin öldüğü aktarıldı.

Sadr'a yakın bir sosyal medya hesabı üzerinden, Hazali'ye milislerini sokaktan toplaması için "uyarı mesajı" yayımlandı.

İran destekli Hazali, bir zamanlar Sadr'ın sağ kolu sayılan isimlerden biriydi. Ancak Sadr ile İran destekli Şii milis lider Hazali arasında uzun zamandır soğuk rüzgarlar esiyor.

IRAK'TAKİ OLAYLAR

Sadr destekçileri, dün Bağdat'taki Yeşil Bölge'de Cumhurbaşkanlığı ve Hükümet Sarayı'nı basmıştı. Güvenlik güçleri, Yeşil Bölge'nin farklı noktalarında havaya ateş açarak eylemcileri dağıtmıştı.

Irak'ın güneyinde de sokakları dolduran Sadr yanlıları eyleme başlarken, ülke genelinde süresiz sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Şii lider, yaşananların ardından bugün öğle saatlerinde destekçilerine "eve dönün" çağrısı yapmış, bunun üzerine Sadr yanlıları sokaktan çekilmeye başlamıştı.

Sadr'ın çağrısının ardından ülke genelindeki sokağa çıkma yasağı da kaldırılmıştı.