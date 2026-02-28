İran, Katar'ı hedef aldı; havada imha edilen füzelerin enkazı Doha'ya yağmur gibi yağdı

Orta Doğu’da tırmanan sıcak savaşın alevleri körfez ülkelerine sıçramaya devam ediyor. İran’ın ABD üslerine yönelik başlattığı füze saldırılarına Katar’ın başkenti Doha’da karşılık verilirken, hava savunma sistemleri tarafından imha edilen füzelerin enkazı sivil yerleşim alanlarına düştü. Doha semalarında yankılanan patlamalar ve düşen enkazlar, bölgede büyük bir kaosa neden oldu.

İran'ın ABD üslerine yönelik misilleme saldırılarında hedef olan Katar'ın başkenti Doha'da tansiyon zirvede. Hava savunma sistemlerinin engellediği İran füzelerinin parçaları yerleşim birimlerine düştü.

Doha banliyölerinde meydana gelen şiddetli patlamalar cep telefonu kameralarına yansırken, sivil halk panik içinde sığınaklara akın etti.

Orta Doğu’da ABD ve İsrail’in İran operasyonuna karşılık olarak Tahran yönetiminin başlattığı "Sadık Vaad 4" harekâtı, Katar’ın başkenti Doha’yı ateş hattına çevirdi.

ABD’nin bölgedeki en kritik üslerinden biri olan Al-Udeid Hava Üssü’nü hedef alan İran füzeleri, Katar hava savunma sistemleri tarafından engellenmeye çalışılırken, imha edilen füzelerin enkazı şehre yağdı.

Yerleşim Bölgesinde Şiddetli Patlama

Doha’nın banliyölerinde bulunan bir yerleşim bölgesine düşen füze enkazı, yere çakıldığı anda devasa bir patlamaya yol açtı. Çevredeki binaların camları tuzla buz olurken, patlama anı sokaktaki vatandaşların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde gökyüzünün bir anda aydınlandığı ve ardından gelen şiddetli sarsıntıyla insanların çığlık atarak kaçıştığı görülüyor.

Hava Savunma Sistemleri Teyakkuzda

Katar Savunma Bakanlığı, Patriot ve diğer ileri teknoloji hava savunma sistemlerinin aktif olduğunu ve füzelerin büyük kısmının hedeflerine ulaşmadan etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Ancak havada parçalanan mühimmatların sivil alanlara düşmesi, başkentte "sokağa çıkma yasağı" benzeri bir sessizliğe ve paniğe yol açtı.

Al-Udeid Hava Üssü Koruma Altında

İran’ın birincil hedefi olan Al-Udeid Hava Üssü çevresinde askeri hareketlilik en üst seviyeye çıkarıldı. ABD askeri kaynakları, üssün savunmasının başarılı bir şekilde sürdürüldüğünü ancak bölgedeki sivil risklerin arttığını vurguladı.

