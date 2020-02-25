İran'da Bakan Yardımcısı virüse yakalandı

Çin'in ardından İran'da da görülen koronavirüse müdahale edilemiyor. İran Sağlık Bakanı Yardımcısı İrec Harirçi'de de koronavirüs tespit edildi. Bakan Yardımcısı'ndan alınan numunelere yapılan testler de sonuç pozitif çıktı.

Dünya, koronavirüsle mücadele etmeye çalışsa da pek başarılı olamıyor. Öyle ki koronavirüs sıçradığı ülkede hızla yayılıyor. Bunun son örneği de İran.

SAĞLIK BAKANI YARDIMCISINDA DA ÇIKTI

İran’ın haber ajansı Mehr’deki habere göre, İran Sağlık Bakan Yardımcısı İrec Harirçi’nin Covid-19 (koronavirüs) testi pozitif çıktı. Harirçi’nin paylaştığı mesajda koronavirüse yakalandığını ve İran’ın koronavirüsü yeneceğini belirttiği bildirildi.



ÖLÜ SAYISI 15’E, VAKA SAYISI 95’E YÜKSELDİ

Ayrıca, İran Sağlık Bakanlığı Halka İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur bugün düzenlediği basın toplantısında, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 15’e yükseldiğini, ülke genelindeki vaka sayısının ise 95’e çıktığını belirtti.

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