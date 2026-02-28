  1. Anasayfa
İran'da kanlı cumartesi: İsrail bir okulu vurdu; korkunç saldırıda 51 çocuk öldü

Orta Doğu’da tırmanan sıcak çatışmalardan dünya kamuoyunu dehşete düşüren acı bir haber geldi. ABD ve İsrail’in İran’a yönelik sürdürdüğü operasyonlar sırasında, sivil bir yerleşim yeri olan Minab kentinde bir kız ilkokulunun hedef alındığı bildirildi. 51 can kaybının yaşandığı bu olay, bölgedeki gerilimi "insani felaket" boyutuna taşıdı.

"Aslanın Kükremesi" operasyonu kapsamında İran topraklarını hedef alan ABD ve İsrail güçleri, savaşın en acı yüzünü bir okul bahçesinde gösterdi. Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentinde, savunmasız çocukların eğitim gördüğü bir kız ilkokuluna düzenlenen hava saldırısında tam bir can pazarı yaşandı.

İran yerel makamlarından yapılan ilk açıklamalara göre; okul binasına isabet eden füzeler nedeniyle 51 kişi yaşamını yitirdi. Ölenlerin tamamına yakınının kız öğrencilerden oluştuğu belirtilirken, enkaz altından çıkarılan çok sayıda yaralı öğrencinin durumunun ağır olduğu ifade edildi. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, okul çantalarının ve kitapların kanlar içinde kaldığı görüldü.

İran’dan BM’ye Acil Çağrı: "Bu Bir Suçtur!"

Saldırının ardından İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, uluslararası toplumu ayağa kalkmaya çağırdı. Bekayi, saldırıyı "İran şehirlerini ayrım gözetmeksizin hedef alan haksız bir saldırganlık eylemi" olarak nitelendirerek şunları söyledi:

"Minab'daki ilkokul saldırısında onlarca masum kız çocuğu hayatını kaybetti ve sakat kaldı. Bu açık bir suçtur. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, asli sorumluluğunu yerine getirerek derhal harekete geçmelidir."

Operasyonların sivil yerleşim yerlerine sıçraması, bölgedeki göç dalgasını ve insani krizi tetikledi. Minab’daki saldırı sonrası bölgedeki hastanelerin kapasitesinin yetersiz kaldığı, ilaç ve tıbbi malzeme ihtiyacının had safhaya ulaştığı bildiriliyor.

DHA / İHA

