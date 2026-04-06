İran'da üst düzey bir isim daha öldürüldü

İran Devrim Muhafızları Ordusu İstihbarat Teşkilatı Komutanı Tümgeneral Mecid Hademi'nin, ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybettiği bildirildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), İstihbarat Teşkilatı Komutanı Tümgeneral Mecid Hademi'nin, ABD ve İsrail tarafından gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybettiğini duyurdu.

Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, Tümgeneral Hademi'nin bugün şafak vakti gerçekleştirilen hava saldırısında yaşamını yitirdiği belirtildi. Açıklamada, Hademi'nin nerede hayatını kaybettiğine ilişkin herhangi bir lokasyon veya detay paylaşılmadı.

İsrail ordusundan da konuya ilişkin yapılan açıklamada, “İran Devrim Muhafızları İstihbarat Başkanı Mecid Hademi etkisiz hale getirildi. Hademi, Devrim Muhafızları'nın en üst düzey komutanlarından biriydi ve uzun yıllara dayanan kapsamlı bir tecrübeye sahipti” ifadelerine yer verildi.

