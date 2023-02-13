İran'dan deprem bölgesine çadır yardımı

Çadırlar ve kurulumu gerçekleştirecek ekip, uçaklarla Türkiye'ye hareket etti.

İran Kızılayı, depremzedelerin barınma sorununun çözümüne katkı sunmak için harekete geçti.

Temin edilen 1000 çadır, 3 uçakla başkent Tahran'daki Mehrabad Havalimanı’ndan Gaziantep’e taşındı.

Türkiye'ye çadır sevkiyatı

Uçaklarda, çadırların kurulumunu yapacak personel de bulunuyor. İran Kızılayı Başkanı Pir Hüseyin Kulivend ve Arama Kurtarma Teşkilatı Başkanı Babek Mahmudi de yardım uçaklarıyla Türkiye’ye hareket etti.

Kulivend, deprem bölgesindeki İranlı yardım ekiplerini ziyaret edecek ve çadırların kurulmasını yerinde takip edecek.

İranlı ekipler sahada

İran, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bugüne kadar Türkiye'ye arama kurtarma, sağlık ve acil durum timlerinden oluşan 126 kişilik ekip ile 26 ton sağlık ve insani yardım malzemesi gönderdi.

İranlı arama kurtarma ve sağlık ekipleri, Gaziantep’in İslahiye ilçesinde ve Adıyaman’da çalışmalarına devam ediyor.