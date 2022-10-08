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İrlanda'da benzin istasyonunda patlama: Ölü ve yaralılar var

İrlanda'da benzin istasyonunda patlama: Ölü ve yaralılar var

İrlanda'nın kuzeyindeki Donegal kentine yakın bir benzin istasyonunda patlama meydana geldi. Olayda 9 kişi öldü. 30 kişinin yaralandığı belirtiliyor.

İrlanda polisi (An Garda Síochána), ülkenin kuzeyinde yer alan Donegal bölgesinde dün yerel saatle 15.20’de bir benzin istasyonunda meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 9’a yükseldiğini duyurdu.

Polis açıklamasında “An Garda Síochána, 7 Ekim 2022 Cuma günü saat 15:20 civarında, Donegal Bölgesi’ndeki Creeslough'da N56 yolu üzerindeki bir tesiste meydana gelen ciddi bir olay mahallinde Acil Servislerle birlikte çalışmaya devam ediyor. An Garda Síochána artık bu olayın sonucu olarak dokuz ölümü doğrulayabilir. Arama ve kurtarma devam ediyor” denildi.

İRLANDA CUMHURBAŞKANI MESAJ YAYINLADI
Benzin istasyonuna bitişik komşu mekanların patlamadan dolayı hasar gördüğü, bazı binaların yıkıldığı ifade edildi. İrlanda Cumhurbaşkanı Michael D. Higgins bugün konuyla ilgili taziye açıklaması yaparak “Bu trajedi, birbirine sıkı sıkıya bağlı ve her bir kaybın ve yaralanmanın toplumun her üyesi tarafından ve çok daha ötesinde hissedileceği bir topluluğa korkunç bir darbedir” dedi.

Etiketler iran patlama
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