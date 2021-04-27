İspanya’da düzenlenen sosyal mesafesiz konser sonrası pozitif vaka!
İspanya’da araştırmacılar, koronavirüs salgını döneminde ilk kez sosyal mesafe kuralı olmadan, 5 bin kişinin katılımı ile düzenlenen konser sonrası 6 pozitif vaka görüldü.
İspanya’da 27 Mart Cumartesi günü yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını döneminde ilk kez sosyal mesafe kuralının olmadığı ve 5 bin kişinin katıldığı bir konser düzenlenmişti. Araştırmacılar, geçtiğimiz ay Barselona’da gerçekleştirilen maskeli ancak sosyal mesafesiz konser denemesinin ardından konsere katılan 5 bin kişiden yalnızca 6’sının testinin pozitif çıktığını, diğer katılımcılarda ise "enfeksiyon belirtisi" görülmediğini açıkladı.
"KONSER SIRASINDA BULAŞMA OLDUĞUNU GÖSTEREN HİÇBİR İŞARET YOK"
Araştırmacılar ayrıca, test sonucu pozitif çıkan 6 kişiden 4’ünün konserde değil, başka bir yerde enfekte olduğu sonucuna vardı.
Bulaşıcı hastalıklar uzmanı Josep Maria Llibre düzenlediği basın toplantısında, katılımcılara konserden 2 hafta sonra yapılan Covid-19 testlerinin negatif çıktığını belirterek, "Konser sırasında bulaşma olduğunu gösteren hiçbir işaret yok" dedi.
İSPANYA'DA SOSYAL MESAFESİZ KONSER
İspanya’nın Barselona kentinde bulunan Sant Jordi Spor Salonu’nda gerçekleştirilen konsere 5 bin kişi katılmıştı. Covid-19 testi pozitif olanlar ve ateşi yüksek kişiler konsere alınmamış, konsere gelen herkese saat 09.00-16.00 arasında hızlı Covid-19 testi yapılmıştı. Ayrıca konserde, FFP2 tipi maske takma ve dezenfektan kullanma zorunluluğu getirilmişti.
Barselona Belediyesi ve Katalonya Özerk Yönetimi, kültür-sanat etkinliklerine devam edilmesi gerektiğini savunmuş, bu tip etkinliklere destek verdiklerini açıklamıştı.
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