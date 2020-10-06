İspanya'da koronavirüs vakalarında artış devam ediyor

Sağlık Bakanlığı'nın güncellediği verilere göre, dün 813 bin 412 olan vaka sayısı bugün 11 bin 998 artışla 825 bin 410 oldu.

Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 261 arttı. Bakanlık son 7 günde 484 kişinin salgından hayatını kaybettiğini ve toplam sayının 32 bin 486'ya çıktığını duyurdu.

Salgına karşı en sert önlemlerin uygulandığı, giriş ve çıkışların kısıtlandığı Madrid özerk yönetimi, yeni vakaların 3'te 1'inden fazlasının tespit edildiği bölge oldu.

Sağlık Bakanı Salvador İlla, basına yaptığı açıklamada, şu anda temel endişelerinin Madrid özerk yönetimi olduğunu söyledi.

Virüsün bitmediğini, ortadan kalkmasının zaman alacağını ifade eden İlla, onunla yaşamaya alışmaları gerektiğini vurguladı.

İlla, "Avrupa'da Kovid-19'da ikinci dalganın birinciye nazaran farklı olduğunu görüyoruz. Virüsün ülkemizde öldürme oranı şu an yüzde 1, birinci dalgada yüzde 12 idi. Vakaların yüzde 70, yüzde 80'ini tespit edebiliyoruz. Birinci dalgada vakaların yüzde 10'unu tespit edebiliyorduk." dedi.

- Portekiz'deki durum

Portekiz Sağlık Bakanlığı Kovid-19'dan son 24 saatte 14 kişinin hayatını kaybettiğini ve 427 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Kovid-19 vakalarında 1 Haziran'dan bu yana günlük verilerde en yüksek sayının açıklanması dikkati çekti.

Ülkede salgının başlangıcından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 2032 olurken, vaka sayısı da 80 bin 312'ye çıktı.