İspanya'da ötenazi tasarısı onaylandı

İspanya Parlamentosu ötenazi tasarısını onayladı. İspanya, ötenaziye izin veren dördüncü Avrupa ülkesi oldu.

İktidardaki İspanya Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) tarafından önerilen ötenazi tasarısı onaylandı.

Karar sonrası tedavisi olmayan hastalığa sahip olan ya da uzun süredir acı çeken hastaların sağlık personeli eşliğinde ötenazi ile hayatlarına son vermelerinin önü açıldı.

Bu karar sonrası İspanya, ötenaziyi serbest bırakan dünyada yedinci, Avrupa'da dördüncü ülke oldu.

Tasarı için 202 milletvekilinin olumlu oy kullandığı, 141’in karşı çıktığı, 2 milletvekilinin daha çekimser oy kullandığı kaydedildi.

Tasarının parlamentodan geçmesi ile birlikte sağlık ekipleri, ciddi ve tedavi edilemez hastalıklardan mustarip kişilere ötenazi hizmeti sağlayacak.

Alınan karar sonrası açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Carolina Darias kararı olumlu karşıladığını belirtti.

Darias, gazetecilere yaptığı açıklamada "Daha insancıl ve adil bir toplum olma yolunda ilerliyoruz" dedi.