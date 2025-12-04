İsrail ateşkesi bir kez daha deldi: Filistinlilerin kaldığı kamp vuruldu

Filistin topraklarında çocuk, yaşlı, sivil, kadın demeden ölüm saçan İsrail bir kez daha ateşkesi delerek Gazze Şeridi’nde zorla yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı kampa düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 2’si çocuk toplam 5 kişi hayatını kaybetti.

İsrail, bir kez daha ateşkesi ihlal ederek, Gazze Şeridi’ne hava saldırısı düzenledi. İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde Han Yunus kentindeki yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı Al-Najat Mülteci Kampı’na saldırı düzenledi. Saldırıda ilk belirlemelere göre, 2’si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze Şeridi’ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana 70 bin 117 kişi hayatını kaybetti, 170 bin 999 kişi de yaralandı.

İHA