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İsrail, bir gaz<eteciyi daha öldürdü!

İsrail, bir gaz<eteciyi daha öldürdü!
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus şehrine düzenlediği saldırılarda Al Jazeera kameramanı Samer Abudaqa hayatını kaybetti.

İsrail, Gazze Şeridi’ne düzenlediği yoğun saldırılarına devam ediyor. İsrail ordusunun havadan, karadan ve denizden gece gündüz sürdürdüğü saldırıları dünyaya duyurmak için bölgede bulunan gazeteciler de İsrail askerleri tarafından hedef alınıyor.

Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus şehrine bugün düzenlenen hava saldırısında Al Jazeera kameramanı Samer Abudaqa hayatını kaybederken, Al Jazeera muhabiri Wael Dahdouh ise yaralandı. Kolunun üst kısmına şarapnel parçası isabet eden Dahdouh, hastanede tedavi altına alındı. Han Yunus’ta bulunan Farhana Okulu’nda çekim yaptıkları sırada saldırıya uğrayan gazetecilere kurtarma ekiplerinin okulun çevresindeki bombardıman nedeniyle hızlı bir şekilde ulaşamadığı belirtildi.

Al Jazeera muhabiri Wael Dahdouh, İsrail güçlerinin geçtiğimiz ekim ayında Nuseyrat Mülteci Kampı’na düzenlediği hava saldırısında eşini, 2 çocuğunu ve torununu kaybetmişti.

Etiketler gazeteci israil gazze
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