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İsrail gazetesi, öldürülen Filistinli çocukların fotoğrafını yayınladı

İsrail gazetesi, öldürülen Filistinli çocukların fotoğrafını yayınladı

İsrail'in önde gelen gazetelerinden Haaretz, İsrail ordusunun saldırılarında hayatını kaybeden Gazzeli çocukların fotoğraflarını yayınladı.

İsrail'in 10 Mayıs'ta işgal ettiği Filistin topraklarındaki insanlara karşı başlattığı saldırı, ateşkes ile son bulmuştu. Bu süreçte onlarca insan yaşamını yitirmiş, birçok bina zarar görmüştü.

KAYBEDİLEN ÇOCUKLARIN FOTOĞRAFLARINI YAYINLADILAR
Bugün ise İsrail gazetelerinden Haaretz'in İbranice nüshasının ilk sayfası, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinli çocukların fotoğraflarına ayrıldı.

"SAVAŞIN BEDELİ BU"
Saldırılarda hayatını kaybeden çocukların fotoğraflarına yer verilen haber için "Gazze'de 67 çocuk öldürüldü, savaşın bedeli bu" manşeti kullanıldı.

254 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Gazze'deki Sağlık Bakanlığının verilerine göre, İsrail'in 10 Mayıs'ta başlayan ve 21 Mayıs'ta varılan ateşkes ile sonlandırdığı saldırılar nedeniyle 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 Filistinli yaşamını yitirmişti.

Etiketler israil haaretz gazze katliam filistin
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