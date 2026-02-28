İsrail, İran'a düzenlediği kanlı saldırının görüntülerini yayınladı

  1. Anasayfa
Orta Doğu’da bölgesel gerilim yerini topyekûn bir savaşa bırakırken, İsrail ordusu (IDF) tarihin en kapsamlı operasyonlarından birini başlattığını resmen duyurdu. "Kükreyen Aslan" (Operation Roaring Lion) kod adı verilen harekât kapsamında, İran'a füze yağdıran İsrail ordusu İran'a yönelik saldırıdan görüntü paylaştı..

İsrail ordusu, İran’a yönelik başlattığı "Kükreyen Aslan" operasyonunun görüntülerini kamuoyuyla paylaştı.

Harekat kapsamında İran'ın batısındaki yüzlerce askeri hedef, füze rampaları ve komuta merkezleri imha edildi.

ABD ile koordineli yürütülen operasyonda Tahran ve çevresinden patlama sesleri yükselirken, bölgedeki savaşın seyri değişiyor. 

İsrail, İran'ın Füze Gücünü Hedef Aldı!

İsrail ordusu, İran İslam Cumhuriyeti’ne yönelik aylardır planlanan "önleyici" saldırının görüntülerini dünya servis etti. Operasyonun ismi "Kükreyen Aslan" olarak ilan edilirken, İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait uçakların İran topraklarındaki hedefleri tam isabetle vurduğu anlar kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Batı İran Ateş Hattında: Yüzlerce Hedef Vuruldu

İsrail Savunma Kuvvetleri’nden (IDF) yapılan resmi açıklamaya göre; operasyonun ana hedefi İran'ın İsrail’e yönelik kullanabileceği saldırı kapasitesini yok etmek.

Füze Rampaları İmha Edildi: İran'ın batısında konuşlu olan ve orta-uzun menzilli füzeleri fırlatmak üzere hazır bekletilen yüzlerce rampa yerle bir edildi.

Komuta Merkezleri Hedefte: Devrim Muhafızları’na (DMO) ait iletişim ve lojistik üsleri operasyonun ilk dalgasında devre dışı bırakıldı.

Hava Savunma Sistemleri: İsrail jetlerinin operasyonu güvenle sürdürebilmesi için bölgedeki radar ve hava savunma bataryaları hedef alındı.

ABD ile Koordineli Harekat

Saldırıların ABD Başkanı Donald Trump'ın "Büyük operasyon başlattık" açıklamasından hemen sonra yoğunlaşması, operasyonun Washington ile tam koordinasyon içinde yürütüldüğünü kanıtladı. İsrail Başbakanı Netanyahu, operasyonun "İran rejiminin yarattığı varoluşsal tehdidi ortadan kaldırmak" amacıyla yapıldığını vurguladı.

İran'dan Misilleme Yanıtı

İsrail’in görüntüleri paylaşmasının ardından İran kanadından da "pişman edeceğiz" açıklaması geldi. İran Devrim Muhafızları, İsrail ve bölgedeki ABD üslerine yönelik balistik füze saldırılarının ilk dalgasının başlatıldığını duyurdu.

