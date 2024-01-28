İsrail katliama devam ediyor! Filistin can kaybı sayısını açıkladı

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 26 bin 422'ye yükseldiğini duyurdu.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’nde düzenlediği saldırılar sonucu 26 bin 422 sivilin hayatını kaybettiğini, 65 bin 87 sivilin ise yaralandığını duyurdu. Bakanlık, son 24 saatte 165 sivilin yaşamını yitirdiğini, 290 sivilin ise yaralandığını açıkladı.

DHA