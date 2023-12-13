İsrail korkunç planına başladı: Gazze'nin tünellerine su dolduruluyor

Hamas ile 7 Ekim’den beri çatışmalarına devam eden ve Gazze'ye ölüm olup yağan İsrail, Gazze’deki tünellere deniz suyu pompalamaya başladı.

ABD’li yayın organı Wall Street Journal’ın aktardığına göre İsrail, Gazze’de Hamas’ın kullandığını ifade ettiği tünellere deniz suyu pompalamaya başladı. ABD'li yetkililer, haftalarca sürmesi beklenen tünellere deniz suyu basma işleminin 7 ayrı pompa sistemiyle gerçekleştirileceğini ifade etti. Gazze'deki tüneller yıllardır İsrail ablukası altında yaşayan Filistinliler için temel malzemelere ulaşmak açısından da yaşam damarı işlevi de görüyor. İsrail, yaklaşık 800 tünel tespit ettiğini, fakat tünel ağının bilinenden çok daha büyük olduğunu öne sürmüştü. Gazze'de kilometrelerce uzunluktaki tüneller böyle görüntülendiDünya İsrail'in korkunç ölüm planı ortaya çıktıDünya