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Gazze'de kilometrelerce uzunluktaki tüneller böyle görüntülendi

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İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'de Hamas ve diğer silahlı gruplar tarafından kullanılan tünellerin kilometre uzunluğunda ve 80 metre derinliğinde olduğu belirtiliyor.

Gazze tünel ağı, "Şehrin altında ikinci bir şehir" olarak nitelenen bir yeraltı kentinin varlığına işaret ediyor. Uzmanlar, bu tünelleri, Vietnam Savaşı sırasında, Vietnam Ulusal Kurtuluş Cephesi tarafından inşa edilen tünel ağı ile kıyaslarken "Vietnam çarpı 10" değerlendirmesinde bulunuyor.

Söz konusu tünel sistemi Filistinli gruplar tarafından Gazze'nin 360 kilometrekarelik kumlu kıyı şeridinde eğitim, saldırı, kaçakçılık, silah depolama ve operasyonel faaliyetler için kullanılıyor.

İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bageri, Gazze'deki yeraltı tünellerinde arabayla yolculuk yapılabildiğini söylüyor.

Son olarak RT Arabic, silahlı gruplar nezaretinde tünel sistemini ziyaret eden ve grupların, tünel içindeki faaliyetinden kesitler sunan basın kuruluşları arasında yer aldı.

 

Etiketler gazze hamas tünel örümcek ağı
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