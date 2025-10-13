  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. İsrail Meclisi'nde kürsüye çıkan Trump'a protesto şoku!

İsrail Meclisi'nde kürsüye çıkan Trump'a protesto şoku!

Güncelleme:

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Meclisi’nde konuşma yaparken protesto edildi. Slogan atan iki milletvekili salondan çıkarıldı.

İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşması kapsamında İsrailli 20 rehine ile Filistinli bin 966 esir serbest bırakıldı. Esir takası devam ederken İsrail'e giden ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Meclisi’nde konuşma yaptı.

Trump'ın konuşması sırasında "soykırım" ve "Filistin'i tanıyın" yazılı pankartlar taşıyan milletvekilleri Ayman Odeh ve Ofer Cassif'in genel kuruldan çıkarılması talep edildi.

Trump'ın aleyhine sloganlar atan iki milletvekili güvenlik görevlileri tarafından salondan çıkarıldı. 

Milletvekillerinin salondan çıkarılmasının ardından konuşmasına yeniden başlayan Trump, protestoyu kast ederek "Çok etkiliydi" dedi.

Mısır'daki tarihi Gazze zirvesine katılacak liderlerin listesi açıklandıMısır'daki tarihi Gazze zirvesine katılacak liderlerin listesi açıklandıDünya

 

 

DHA/İHA

text-ad
Etiketler israil meclisi protesto abd donald trump
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kış hızlı geldi: Sağanak ve kar yağışı bekleniyor! İşte yeni haftanın hava durumu... Kış hızlı geldi: Sağanak ve kar yağışı bekleniyor! İşte yeni haftanın hava durumu... SGK uzmanı memur ve emeklinin ocak zammını açıkladı SGK uzmanı memur ve emeklinin ocak zammını açıkladı Küçük yatırımların bir bileni Mert Başaran'dan altın yatırımı için ezber bozan açıklama Küçük yatırımların bir bileni Mert Başaran'dan altın yatırımı için ezber bozan açıklama Trump'ın kararı piyasaları yaktı: Altının tepkisi çok sert oldu! Trump'ın kararı piyasaları yaktı: Altının tepkisi çok sert oldu! İki ünlü oyuncudan Venedik'te ''Sakıncalı'' buluşma, olay pozlar! İki ünlü oyuncudan Venedik'te ''Sakıncalı'' buluşma, olay pozlar! Huysuz Virjin'in 15 milyon TL'lik mirası için vasiyeti gerçekleşti Huysuz Virjin'in 15 milyon TL'lik mirası için vasiyeti gerçekleşti 14 yaşındaki çocuğa öldüresiye dayak! Saldırganlar ailenin kabusu oldu 14 yaşındaki çocuğa öldüresiye dayak! Saldırganlar ailenin kabusu oldu Bir zamanların olmazsa olmazı geri döndü: Esnaf artık randevuyla çalışıyor! Bir zamanların olmazsa olmazı geri döndü: Esnaf artık randevuyla çalışıyor! Güzel oyuncudan sürpriz imaj değişikliği: Görenin ağzı açık kaldı Güzel oyuncudan sürpriz imaj değişikliği: Görenin ağzı açık kaldı YKS'yi 1 dakikayla kaçırmıştı: Canlı yayında hayatının şokunu yaşattılar! YKS'yi 1 dakikayla kaçırmıştı: Canlı yayında hayatının şokunu yaşattılar!
Esnafın canına ''tak'' etti! ''Devletimiz bu işe artık el atsın!'' Esnafın canına ''tak'' etti! ''Devletimiz bu işe artık el atsın!'' Türkiye bembeyaz bir güne uyandı! Birçok ilimiz kar altında Türkiye bembeyaz bir güne uyandı! Birçok ilimiz kar altında Güzel oyuncu uyuşturucu testi sonrası sessizliğini imalı sözlerle bozdu Güzel oyuncu uyuşturucu testi sonrası sessizliğini imalı sözlerle bozdu Asansör yere çakılınca hayatını kaybetmişti... Bilirkişi raporu kahreden ihmali ortaya koydu! Asansör yere çakılınca hayatını kaybetmişti... Bilirkişi raporu kahreden ihmali ortaya koydu! AK Partili Özlem Zengin'in canlı yayındaki zor anları tartışma konusu oldu AK Partili Özlem Zengin'in canlı yayındaki zor anları tartışma konusu oldu Yılların yaşlandıramadığı 64 yaşındaki güzel oyuncu güzellik sırrını açıkladı Yılların yaşlandıramadığı 64 yaşındaki güzel oyuncu güzellik sırrını açıkladı Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonunda şoke eden iddia: ''Bazı isimler kabul etti'' Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonunda şoke eden iddia: ''Bazı isimler kabul etti'' Sergen Yalçın'ın aracında görüntülenen güzel voleybolcudan dikkat çeken paylaşım Sergen Yalçın'ın aracında görüntülenen güzel voleybolcudan dikkat çeken paylaşım Erdoğan havadayken gelen haber kriz yarattı: Uçak pisti pas geçti! Erdoğan havadayken gelen haber kriz yarattı: Uçak pisti pas geçti! Yabancıların konut hücumu sürüyor: Bu ilimizde her 6 konuttan 1'ini yabancılara satıldı! Yabancıların konut hücumu sürüyor: Bu ilimizde her 6 konuttan 1'ini yabancılara satıldı!