İsrail Meclisi'nde kürsüye çıkan Trump'a protesto şoku!

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Meclisi’nde konuşma yaparken protesto edildi. Slogan atan iki milletvekili salondan çıkarıldı.

İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşması kapsamında İsrailli 20 rehine ile Filistinli bin 966 esir serbest bırakıldı. Esir takası devam ederken İsrail'e giden ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Meclisi’nde konuşma yaptı.

Trump'ın konuşması sırasında "soykırım" ve "Filistin'i tanıyın" yazılı pankartlar taşıyan milletvekilleri Ayman Odeh ve Ofer Cassif'in genel kuruldan çıkarılması talep edildi.

Trump'ın aleyhine sloganlar atan iki milletvekili güvenlik görevlileri tarafından salondan çıkarıldı.

Milletvekillerinin salondan çıkarılmasının ardından konuşmasına yeniden başlayan Trump, protestoyu kast ederek "Çok etkiliydi" dedi.

DHA/İHA