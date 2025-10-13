  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Mısır'daki tarihi Gazze zirvesine katılacak liderlerin listesi açıklandı

Mısır'daki tarihi Gazze zirvesine katılacak liderlerin listesi açıklandı

Mısır'daki tarihi Gazze zirvesine katılacak liderlerin listesi açıklandı
Güncelleme:

Bugün dünyanın gözü Mısır'daki Gazze zirvesine çevrildi. Mısır hükümeti, Şarm eş-Şeyh‘de düzenlenen zirveye katılacak liderlerin isimlerini açıkladı. İsrail Başbakanı Netanyahu listede yer almadı.

Mısır’ın Şarm eş-Şeyh‘de kentinde gerçekleşen Gazze konulu Barış Zirvesi, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve ABD Başkanı Donald Trump başkanlığında toplanıyor. Barış Zirvesi’ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra cumhurbaşkanı, kral ve emir düzeyinde çok sayıda ismin katılacağı belirtildi. Mısır resmi haber ajansı MENA'ya göre Şarm eş-Şeyh Barış Zirvesi'ne, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı 2'nci Abdullah, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al-Thani, Bahreyn Kralı Şeyh Hamad bin İsa El Halife, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Christodoulides’in katılması bekleniyor.

Ayrıca Barış Zirvesi’ne Almanya, Irak, İngiltere, İtalya, İspanya, Yunanistan, Ermenistan, Macaristan, Pakistan, Kanada, Norveç, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt'in zirveye başbakan düzeyinde katılım sağlaması beklenirken, Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ve Japonya'nın Kahire Büyükelçisi Fumio Iwai'nin de katılacağı açıklandı.

İHA

text-ad
Etiketler Mısır gazze barış zirvesi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
AK Partili Özlem Zengin'in canlı yayındaki zor anları tartışma konusu oldu AK Partili Özlem Zengin'in canlı yayındaki zor anları tartışma konusu oldu Kim Milyoner Olmak İster'de ilk soruda elendi, Oktay Kaynarca'nın bakışları her şeyi özetledi Kim Milyoner Olmak İster'de ilk soruda elendi, Oktay Kaynarca'nın bakışları her şeyi özetledi Sergen Yalçın'ın aracında görüntülenen güzel voleybolcudan dikkat çeken paylaşım Sergen Yalçın'ın aracında görüntülenen güzel voleybolcudan dikkat çeken paylaşım 25 ilde dev operasyon: Gayrimenkul ve soğuk cüzdanlara da el konuldu 25 ilde dev operasyon: Gayrimenkul ve soğuk cüzdanlara da el konuldu İki otobüs firması arasında şehirler arası husumette kan aktı! İki otobüs firması arasında şehirler arası husumette kan aktı! Trump'ın kararı piyasaları yaktı: Altının tepkisi çok sert oldu! Trump'ın kararı piyasaları yaktı: Altının tepkisi çok sert oldu! Yabancıların konut hücumu sürüyor: Bu ilimizde her 6 konuttan 1'ini yabancılara satıldı! Yabancıların konut hücumu sürüyor: Bu ilimizde her 6 konuttan 1'ini yabancılara satıldı! İstanbul'da ağızlıksız pitbull dehşeti kamerada: Sahibine saldırdı, mahalle karıştı! İstanbul'da ağızlıksız pitbull dehşeti kamerada: Sahibine saldırdı, mahalle karıştı! Maaşlara yüzde 25 hacize de zam geldi: Artık maaşın yüzde 60’ına haciz gelebilir! Maaşlara yüzde 25 hacize de zam geldi: Artık maaşın yüzde 60’ına haciz gelebilir! Wanda Nara'nın gizemli yeni sevgilisi sonunda ortaya çıktı! Wanda Nara'nın gizemli yeni sevgilisi sonunda ortaya çıktı!
Vatandaş nereye yatırım yapacağını şaşırırken Mahfi Eğilmez yatırımdaki güvenli limanları açıkladı Vatandaş nereye yatırım yapacağını şaşırırken Mahfi Eğilmez yatırımdaki güvenli limanları açıkladı İşte onbinlerce Filistinli'nin geri döndüğü Gazze'nin yürekleri parçalayan son hali! İşte onbinlerce Filistinli'nin geri döndüğü Gazze'nin yürekleri parçalayan son hali! Küçük yatırımların bir bileni Mert Başaran'dan altın yatırımı için ezber bozan açıklama Küçük yatırımların bir bileni Mert Başaran'dan altın yatırımı için ezber bozan açıklama Sular 3 kilometre birden çekildi; Van Gölü'nün şekli değişti! Sular 3 kilometre birden çekildi; Van Gölü'nün şekli değişti! Bakanlık'tan Mehmet Şimşek iddiasına jet yalanlama! Bakanlık'tan Mehmet Şimşek iddiasına jet yalanlama! Yakıtına, türüne, vitesine göre işte ikinci elde en çok ilan verilen otomobil marka ve modelleri Yakıtına, türüne, vitesine göre işte ikinci elde en çok ilan verilen otomobil marka ve modelleri Yılların yaşlandıramadığı 64 yaşındaki güzel oyuncu güzellik sırrını açıkladı Yılların yaşlandıramadığı 64 yaşındaki güzel oyuncu güzellik sırrını açıkladı Esnafın canına ''tak'' etti! ''Devletimiz bu işe artık el atsın!'' Esnafın canına ''tak'' etti! ''Devletimiz bu işe artık el atsın!'' Kış hızlı geldi: Sağanak ve kar yağışı bekleniyor! İşte yeni haftanın hava durumu... Kış hızlı geldi: Sağanak ve kar yağışı bekleniyor! İşte yeni haftanın hava durumu... Huysuz Virjin'in 15 milyon TL'lik mirası için vasiyeti gerçekleşti Huysuz Virjin'in 15 milyon TL'lik mirası için vasiyeti gerçekleşti