Mısır'daki tarihi Gazze zirvesine katılacak liderlerin listesi açıklandı

Bugün dünyanın gözü Mısır'daki Gazze zirvesine çevrildi. Mısır hükümeti, Şarm eş-Şeyh‘de düzenlenen zirveye katılacak liderlerin isimlerini açıkladı. İsrail Başbakanı Netanyahu listede yer almadı.

Mısır’ın Şarm eş-Şeyh‘de kentinde gerçekleşen Gazze konulu Barış Zirvesi, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve ABD Başkanı Donald Trump başkanlığında toplanıyor. Barış Zirvesi’ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra cumhurbaşkanı, kral ve emir düzeyinde çok sayıda ismin katılacağı belirtildi. Mısır resmi haber ajansı MENA'ya göre Şarm eş-Şeyh Barış Zirvesi'ne, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı 2'nci Abdullah, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al-Thani, Bahreyn Kralı Şeyh Hamad bin İsa El Halife, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Christodoulides’in katılması bekleniyor.



Ayrıca Barış Zirvesi’ne Almanya, Irak, İngiltere, İtalya, İspanya, Yunanistan, Ermenistan, Macaristan, Pakistan, Kanada, Norveç, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt'in zirveye başbakan düzeyinde katılım sağlaması beklenirken, Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ve Japonya'nın Kahire Büyükelçisi Fumio Iwai'nin de katılacağı açıklandı.

