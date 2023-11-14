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İsrail ordusu Gazze'de parlamento binasını işgal etti

İsrail ordusu Gazze'de parlamento binasını işgal etti
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İsrail devlet televizyonu KAN, İsrail askerlerinin Gazze'deki Filistin Parlamentosu binasını işgal ettiklerini gösteren bir fotoğraf paylaştı.

İsrail devlet televizyonu KAN, İsrail askerlerinin Gazze'deki Filistin Parlamentosu binasında bulunduklarını gösteren bir fotoğraf paylaştı.

Fotoğrafta, İsrail ordusunun Golani Tugayı askerlerinin, parlamento salonunda İsrail bayrakları ile poz verdiği görüldü.

Filistin'de son genel seçim 2006'da yapılmıştı ve Hamas seçimden zaferle çıkmıştı. 2005'te yapılan ve Hamas'ın katılmadığı devlet başkanlığı seçimlerini ise Mahmud Abbas kazanmıştı.

Hamas, 2006 seçimlerinde 132 sandalyeli Filistin Parlamentosunda 76 sandalye kazanmıştı.

 

Etiketler israil parlamento binası parlamento işgal gazze filistin israil ordusu
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