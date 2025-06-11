İsrail ordusu Gazze'de yardım bekleyen sivillere ölüm yağdırdı

Ortadoğuyu kan gölüne çeviren sivil, çocuk, kadın, yaşlı demeden Filistin topraklarına ölüm yağdıran İsrail ordusu bu sefer de Gazze Şeridi'nde yardım bekleyen Filistinlilere ateş açtı. Kanlı saldırıda onlarca Filistinlinin öldüğü öğrenildi.

Filistin topraklarında ölüm saçmaya devam eden İsrail ordusu Gazze bir kez daha sivilleri hedef aldı.

İsrailli askerler, Gazze'nin orta kesimindeki Netzarim Koridoru'nun yakınında yardım bekleyenlere ateş açtı. El Cezire'nin haberine göre İsrail'in saldırısında en az 25 kişi hayatını kaybetti.

Netzarim'deki saldırının yanı sıra Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta El Mevasi çadır kampına da kanlı bir saldırı düzenlendiği öğrenildi.