İsrail ordusu yeni doğmuş bebekleri katletti

7 Ekim'den bu yana Gazze'ye bomba yağdırarak yaklaşık 19 bin Filistinliyi katleden İsrail, "savaş suçu" sayılabilecek korkunç bir katliama daha imza attı.

Gazze'de sivillerin bulunduğu bölgelere, hastane ve okullara haftalardır bomba yağdıran İsrail'in kan donduran bir katliamı daha ortaya çıktı

Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun haberine göre, karadan Gazze'nin kuzeyinde ilerleyen İsrail askerleri, Cibaliye Mülteci Kampı'nın batısındaki El Felluce bölgesinde sivillerin sığındığı bir okula baskın düzenledi.

Çok sayıda sivilin bombalardan kaçmak için sığındığı Şadiya Ebu Gazala Okulu'na giren İsrail askerlerinin, erkekleri alıkoyduktan sonra kısa mesafeden ateş açarak içerideki kadın ve çocukları infaz ettiği kaydedildi. Görgü tanıkları, katledilenler arasında yeni doğan bebeklerin de olduğunu söyledi.

Al Jazeera'nin paylaştığı görüntülerde yerde kanlar içindeki cansız bedenler görülüyor.

Olayı yaşayan bir Filistinli kadın, "İsrail askerleri geldi ve herkese ateş açtı. Erkekleri aldılar, sonra da sınıflara girip kadınlarla ve çocuklara ateş açtılar. Masum aileleri kısa mesafeden katlettiler" dedi.

Son açıklanan rakamlara göre İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 18 bin 608 Filistinli hayatını kaybetti.