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İsrail yine bir hastaneyi vurdu: Elektrik, su ve iletişim kesildi

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Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi’nde elektrik, su ve iletişimin tamamen kesildiği duyuruldu.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik 7 Ekim’de başlattığı saldırılar genişleyerek devam ediyor. İsrail ordusu, bölgeye düzenlediği saldırılarına havadan, karadan ve denizden yoğun bir şekilde devam ederken, hastanelerde yakıtın tükenmesi insani krizi daha da büyütüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Beyt Lahiya şehrinde bulunan Endonezya Hastanesi’nde elektrik, su ve iletişimin tamamen kesildiği duyuruldu. Bakanlığın resmi hesabından paylaşılan görüntülerde, hastane binasının tamamen karanlığa gömüldüğü görüldü.

İHA

Etiketler israil filistin gazze hastane hastane vuruldu elektrik iletişim su
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